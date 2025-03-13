Таджикистан и Киргизия подписали договор о госгранице спустя 23 года споров

Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о совместной границе между государствами. Спор о границе до этого длился 23 года. Об этом сообщил ТАСС.

После развала СССР граница между двумя суверенными государствами, Таджикистаном и Киргизией, не была сразу делимитирована. Переговоры об этом начались только в 2002 году, и с тех пор неоднократно происходили конфликты между военнослужащими двух стран, а также мирным населением. Временами дело доходило до применения огнестрельного оружия. Только серьезных конфликтов на протяжении последних 11 лет произошло более десятка.

Теперь же во время визита в Бишкек президента Таджикистана Эмомали Рахмона произошло подписание документа, который разрешает все приграничные споры. Таджикский президент и его киргизский коллега Садыр Жапаров также поставили свои подписи под соответствующим заявлением по поводу договора.

Ранее стало известно, что президент РФ Путин призвал создать вдоль российской границы зону безопасности. Он высказал такое мнение во время совещания на командном пункте в Курской области. Российский лидер подчеркнул, что нужно в кратчайшие сроки полностью очистить территорию Курской области и восстановить положение вдоль границы.