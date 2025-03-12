Путин заявил о необходимости создания зоны безопасности вдоль госграницы РФ
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В ходе совещания в командном пункте группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Курской области президент России Владимир Путин заявил о целесообразности создания буферной зоны вдоль государственной границы страны. Стоит отметить, что Верховный главнокомандующий был одет в камуфляжную форму цвета хаки.
Президент выразил уверенность в том, что все цели, стоящие перед Вооруженными силами Российской Федерации, будут достигнуты. Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время Курская область будет полностью освобождена от присутствия украинских вооруженных формирований.
«И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности и до государственной границы», — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что нужно в кратчайшие сроки полностью очистить территорию Курской области и восстановить положение вдоль границы.
Ранее утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.
Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.