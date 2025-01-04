Tagesschau: Бербок отправилась в Сирию, чтобы та не досталась России и Китаю

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок неожиданно посетила Сирию с необъявленным визитом. Цель визита — предотвратить возможное влияние России и Китая на регион. Об опасениях Германии по поводу усиления влияния этих двух стран в регионе сообщает немецкое издание Tagesschau.

В пятницу, 3 января, в Сирии с визитом побывали главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции — Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро. Они встретились с представителями нового правительства, чтобы наладить дипломатические отношения.

Это первый визит европейских министров иностранных дел в Сирию после ухода с поста президента Башара Асада.

«Разговаривать с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: „это абсолютно невозможно и неправильно“. Но если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. РФ и КНР не боятся контактов», — пишет издание.

Ранее мы писали, что официальные лица новой сирийской администрации отказались от рукопожатия с Анналеной Бербок. Вместо этого они только приложили руку к сердцу, выражая таким образом свое нежелание пожать руку главе МИД ФРГ.