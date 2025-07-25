Таиланд и Камбоджа вновь обменялись ударами: напряжение между странами нарастает

На границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули ожесточенные бои, продолжающие эскалацию конфликта, начавшегося 24 июля. По информации тайского издания Khaosod, камбоджийские военные за ночь применили системы залпового огня «Град» и тяжелую артиллерию, поражая гражданские объекты на территории соседнего государства.

Отмечается, что в ответ на агрессивные действия со стороны Камбоджи тайские военные нанесли удары 155-мм орудиями и авиацией.

Конфликт между странами уже привел к жертвам с обеих сторон, включая мирных жителей. Особенно трагичным событием, как сообщила камбоджийская газета Khmer Times, стала смерть настоятеля храма Ват Та Моан Сен Чей в Камбодже.

Власти четырех тайских провинций начали экстренную эвакуацию населения. Камбоджа в ответ на обстрелы понизила уровень дипломатических отношений, отозвав своего посла из Бангкока.

Совет Безопасности ООН проведет экстренное закрытое заседание в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск) по просьбе премьер-министра Камбоджи Хун Манета.

Источником многолетнего конфликта остается территориальный спор вокруг храмовых комплексов Преах Вихеар и Та Моан Тхом, восходящий к колониальному наследию Французского Индокитая.

Кроме того, напряженность усугубилась после личного конфликта между премьер-министром Таиланда и президентом сената Камбоджи. Как отмечают аналитики, нынешняя эскалация стала самым серьезным конфликтом между государствами с 2011 года, когда в пограничных столкновениях погибли десять военнослужащих с обеих сторон.

Ранее издание Defence-Blog сообщило, что Таиланд выдвинул украинские танки «Оплот» на границу с Камбоджей.