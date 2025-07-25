Таиланд выдвинул танки украинского производства к границе с Камбоджей

На границе Таиланда и Камбоджи произошла очередная эскалация, тайская армия выдвинула к границе подразделение, оснащенное танками украинского производства «Оплот». Об этом сообщил портал Defence-Blog.

Издание сослалось на заявления, сделанные рядом СМИ Таиланда, а также военными обозревателями. До сих пор танки Т-84 «Оплот», которые когда-то были проданы Таиланду Украиной, не принимали участия в боевых действиях в этом азиатском регионе. Теперь же тайская армия перебросила танковое подразделение на границу с Камбоджей, развернула его вдоль пограничной полосы и провела обстрел войск на сопредельной территории в районе храмового комплекса Пра Вихеар.

При этом журналисты подчеркнули, что никаких подтверждений том, что в начавшихся боях стала принимать участие бронетехника, пока нет.

Ранее сообщалось, что Камбоджа потребовала созыва Совета Безопасности ООН из-за конфликта на границе с Таиландом. По словам камбоджийских властей, действия таиландской стороны представляют собой «преднамеренную атаку» на их позиции. Отношения между Камбоджей и Таиландом обострились после гибели камбоджийского военнослужащего в мае 2025 года. Инцидент произошел на спорной территории, которую оба государства считают своей.