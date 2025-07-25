Таиланд отказался от посредников в урегулировании конфликта с Камбоджей

Власти Таиланда не видят необходимости привлекать посредников для урегулирования приграничного конфликта с Камбоджей. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание привело точку зрения Никорндея Баланкуры, официального представителя Министерства иностранных дел Таиланда.

«Не думаю, что нам пока нужно посредничество третьей страны. Мы придерживаемся позиции, что двусторонний механизм — лучший выход из ситуации. Это противостояние между двумя странами», — указал дипломат журналистам.

В то же время другой сотрудник тайского МИД сообщил прессе, что двухсторонние переговоры только являются наиболее предпочтительным вариантом. Если Камбоджа захочет урегулировать конфликт мирным путем, то это можно будет сделать с помощью Малайзии, которая является наиболее предпочтительным посредником.

Ранее сообщалось, что в МИД Камбоджи созвали совещание по поводу конфликта с Таиландом. На мероприятии, в котором принимают участие ряд зарубежных дипломатов, рассматриваются причины конфликта, который произошел между Камбоджей и Таиландом. В ходе него должны обсудить всю историю возникновения территориального спора, а также предложить способы его разрешения.