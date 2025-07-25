МИД Камбоджи созвал экстренное совещание по поводу конфликта с Таиландом

В Министерстве иностранных дел Камбоджи проводят экстренное совещание, на которое пригласили руководителей дипломатических миссий ряда стран. Темой совещания стал конфликт с Таиландом, об этом сообщила газета Khmer Times.

По информации издания, на совещании, в котором принимают участие ряд зарубежных дипломатов, рассматриваются причины конфликта, который произошел между Камбоджей и Таиландом. В ходе этого мероприятия должны обсудить всю историю возникновения территориального спора, а также предложить способы его разрешения. Планируется, что участники совещания особо подчеркивают крайнюю важность диалога во избежание дальнейшей эскалации боевых действий.

Также стало известно, что в Таиланде в результате начавшегося конфликта уже как минимум один военнослужащий и 14 мирных жителей были убиты. Еще 46 получили ранения. Боестолкновения начались 24 июля рядом со спорной зоной, которую каждая сторон из конфликта считает своей.

Ранее уже сообщалось, что на границе Таиланда и Камбоджи произошла очередная эскалация конфликта, тайская армия выдвинула к границе подразделение, оснащенное танками украинского производства «Оплот». Танковое подразделение развернуто вдоль пограничной полосы, оно провело обстрел войск на сопредельной территории в районе храмового комплекса Пра Вихеар.