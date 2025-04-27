Таиланд планирует сократить продолжительность безвизового режима для туристов

Власти Таиланда намерены снизить срок безвизового пребывания для иностранных граждан в стране с 60 до 30 дней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на государственный департамент королевства по связям с общественностью.

Отмечается, что изменить правила въезда в страну распорядилась премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават.

«Соответствующие ведомства, включая МИД, МВД и министерство туризма и спорта, были призваны изучить эффективность системы, особенно продолжительность пребывания, чтобы она соответствовала цели, которая заключается в развитии туризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент 93 стран могут воспользоваться безвизовым въездом в Таиланд с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней.

При этом, как сообщили в Туристическом управлении Таиланда, граждане России сохранят особый статус — гибкий безвизовый режим на 60 дней, если их пребывание в стране превысит 30 дней.

Россия занимает третье место среди стран по объему туристических поездок в Таиланд. За первые четыре месяца 2025 года в королевство прибыли более 835 тыс. россиян, а с начала года общий туристический поток из России достиг 1,745 млн человек.

В целом, с 1 января по 20 апреля этого года в Таиланде побывали свыше 11,3 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн — граждане Китая.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что возле пляжа на западе Таиланда в воду рухнул самолет.