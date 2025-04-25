Самолет рухнул в воду рядом с пляжем на западном побережье Таиланда

На западе Таиланда произошла авиакатастрофа. Там легкомоторный самолет рухнул в воду, не дотянув до берега всего 100 метров. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По имеющимся данным, авиакатастрофа произошла в городе Ча-Ам, который расположен в тайской провинции Петчабури. Небольшой самолет не долетел до берега, упав в воду всего в 100 метрах от пляжа.

«Минимум 5 человек погибли, были ли среди них россияне — пока неизвестно», — указал микроблог.

Спасатели уже извлекли из воды пять тел погибших людей. Один человек был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Работы в этом месте все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Берлине экстренно совершил посадку самолет Хельсинки — Цюрих. Ему пришлось сесть из-за пьяного пассажира, финна по национальности, который начал себя неадекватно себя вести. Он плевался в других пассажиров и нападал на бортпроводника.