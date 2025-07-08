Сырский подтвердил трудности в ВСУ на фоне «нестабильной ситуации в мире»

Командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил, что украинская армия находится в поиске новых способов приобретения оружия и военной техники на фоне продолжающейся нестабильности в мире. Его слова приводит пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Сырский подчеркнул, что в условиях изменяющейся глобальной ситуации Киев стремится расширить возможности ремонта и модернизации существующих ресурсов, чтобы повысить боеспособность своих подразделений.

При этом, по его словам, российская армия продолжает сохранять существенное превосходство по силе и по средствам. По мнению главкома ВСУ, предстоящий месяц для украинской армии будет «особенного сложным».

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что из-за приостановки поставок оружия и боеприпасов ВСУ со стороны США снарядов украинской армии хватит только до конца лета.

Ранее сообщалось, что бывший российский военнослужащий из Челябинска продал ВСУ секретную за несколько тысяч рублей.