Таиланд ввел военное положение у границы с Камбоджей

Таиланд ввел военное положение в восьми приграничных районах, соседствующих с Камбоджей. Власти усилили контроль после обострения конфликта, включающего артиллерийские обстрелы. Об этом сообщает RT.

Власти Таиланда объявили военное положение в семи районах провинции Чантабури и одном районе Трат, граничащих с Камбоджей. Решение принято после сообщений о перестрелках между военными двух стран.

Конфликт разгорелся из-за давнего спора вокруг храма Преах Вихеар, который находится на спорной территории. Обе страны не раз сталкивались из-за этого объекта, но в последние месяцы напряженность резко возросла.

Камбоджийские военные подтвердили, что на границе продолжаются артиллерийские обстрелы. Власти обеих стран пока не комментируют возможные переговоры, но ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд отказался от посредников в урегулировании конфликта с Камбоджей.