Следствие работает над выяснением обстоятельств крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области, на борту которого находились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Различные СМИ, тем временем, рассматривают версии теракта, заложения взрывного устройства в шасси самолета и многие другие.

Как рассказал политолог и журналист Михаэлис Галицкий, не исключено и участие зарубежных спецслужб. В частности, британских.

«МI-6 специализируется на устранении видных государственных деятелей. Они же организовали гибель принцессы Дианы, а задолго до этого убили Распутина, который отговаривал Николая Второго от дружбы с Англией и Францией и подбивал его на сотрудничество с Германией накануне Первой мировой войны», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник пояснил, что подобные «акции» MI-6 организовывают именно посредством инсценировки несчастных случаев.

«Так было и с принцессой Дианой, которая по официальной версии погибла в ДТП. Многие до сих пор в это верят, хотя уже давно просочилась в общий доступ информация, что тут не обошлось без британской разведки. Я лично сомневаюсь, что СБУ организовали крушение самолета. Максимум, что они могли — это заминировать машину. Нет такой филигранности, как в работе МI-6, которую они планируют и реализуют так, что долгие годы об этом никто и не подозревает», — уточнил Галицкий.

Кроме того, журналист не исключил, что в ситуации с гибелью Пригожина замешано и польское руководство.

«Не знаю, насколько они активно участвовали в организации, но дело в том, что незадолго до этого, когда ЧВК «Вагнер» отправились в Белоруссию, Пригожин намекал, что пойдет в Варшаву. Ранее он уже показал свои организаторские способности на высоком уровне, и у него уже были большие успехи. Он действительно представлял опасность и внушал страх западной коалиции», — пояснил Галицкий.

Ранее мы сообщали, что бойцам ЧВК «Вагнер» могут подобрать нового мудрого руководителя.