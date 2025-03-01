По словам еврокомиссара по вопросам обороны и космосу Андрюса Кубилюса, среди государств-членов Евросоюза есть непонимание стратегии американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NDTV .

Он добавил, что это был абсолютно непонятный и неприемлемый метод приема президента иного государства.

По мнению европейского политика, общая поддержка Незалежной со стороны Брюсселя почти на треть превысила объем помощи, оказанной Вашингтоном. Так, Штатами было выделено Украине 100 млрд долларов, а не 500.

Ранее политолог Гагин пояснил, почему не России не стоит радоваться позору Зеленского в США.