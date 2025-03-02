Такер Карлсон, американский журналист и телеведущий, опубликовал в социальной сети X обращение с призывом провести расследование в отношении Владимира Зеленского. Накануне президент США Дональд Трамп выразил недовольство в адрес Зеленского во время встречи в Белом доме.

Как заметил журналист, за последние три года при молчаливом одобрении западных союзников правительство Украины совершило множество серьёзных правонарушений.

«Украинцы продали большое количество американского оружия на международном черном рынке по 20 центов за доллар. Это оружие сейчас в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию», — написал Карлсон.

Он обратил внимание на то, что «только Бог знает, что украинцы сделали с патогенами из американских биологических лабораторий в своей стране». Такер обвинил Украину в политических убийствах, включая попытки ликвидации главы европейского государства и американских журналистов.

«Все это правда и когда-нибудь всплывет наружу. Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас», — добавил Карлсон.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Во время встречи с Зеленским, на которой присутствовали журналисты, Трамп обвинил его в попытках развязать Третью мировую войну. Он также заявил, что глава киевского режима «играет с жизнями миллионов людей».

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.