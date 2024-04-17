Такер Карлсон опубликовал в сети интервью с предпринимателем Павлом Дуровым

Американский журналист Такер Карлсон, ранее взявший нашумевшее интервью у российского президента Владимира Путина, опубликовал в сети новый материал, где его гостем стал российский предприниматель и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Соответствующий пост Карлсон разместил на своей странице в социальных сетях .

Видеозапись беседы журналиста с бизнесменом была опубликована в социальной сети Х. Ее хронометраж составляет почти час, а фрагмент, длительностью в 10 минут, журналист накануне публиковал в своем Telegram-канале.

До этого Дуров заявлял, что чувствует свою обязанность больше беседовать с журналистами, имеющими отличающиеся взгляды на политику. По словам бизнесмена, таким образом он сможет оставаться объективным по отношению ко всей аудитории и рассказать историю площадки всем желающим. В прошлом месяце предприниматель давал интервью изданию FT.

Накануне Павел Дуров анонсировал предстоящее интервью с Такером Карлсоном.