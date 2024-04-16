Павел Дуров анонсировал выход интервью с Такером Карлсоном

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Павла Дурова еще в феврале 2024 года. Об этом рассказал сам создатель популярной платформы, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Дуров называет себя лидером политически нейтральной платформы. В связи с этим он считает важным пообщаться с журналистами разных позиций, стран, взглядов и изданий. Именно по этой причине предприниматель дал интервью Такеру Карлсону, журналисту, который приезжал в Россию для беседы с Владимиром Путиным.

«В феврале я дал 3-часовое интервью журналисту либеральных взглядов. В тот же день я разговаривал с Такером Карлсоном, известным консерватором. Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», — написал Дуров в своем официальном англоязычном канале.

Павел Дуров отметил, что интервью было записано в видеоформате. Оно выйдет в телеграм-канале Tucker Carlson Network.

Напомним, что Такер Карлсон успешно взял интервью у Владимира Путина, получил небольшую историческую лекцию от президента РФ и ответы на вопросы об украинском кризисе. Также журналист оценил российские магазины и погулял по Москве. Визит Карлсона в Россию широко освещался в начале 2024 года.

Ранее Павел Дуров сообщил о вечной блокировке аккаунтов в Телеграм, которые призывали к терактам.