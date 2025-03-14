Говоря о гражданах Украины, Карлсон отметил, что хорошо к ним относится, назвав их смелыми и порядочными людьми. Но, отметил он, их правительство — абсолютное зло. Макгрегор согласился с этим высказыванием и сказал, что властям США, чтобы улучшить отношения с Россией, нужно прекратить оказывать военную поддержку киевскому режиму.

Ранее Карлсон заявил, что США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией.