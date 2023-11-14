«Тактические союзы с НАТО»: выяснилось, указывают ли решения Пашиняна на скорый выход из ОДКБ

«Премьер — это не весь армянский народ. Интересы, которые он порой озвучивает, не всегда связаны с интересами Армении. Тем не менее ранее он заявлял, что вступление в НАТО Армении не рассматривается ни одной из сторон, речь идет лишь о тактических союзах», — пояснил Вафин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».