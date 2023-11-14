«Тактические союзы с НАТО»: выяснилось, указывают ли решения Пашиняна на скорый выход из ОДКБ
Политолог Вафин рассказал, как Армения дистанцируется от ОДКБ
Фото: [Асатур Есаянц/Sputnik/©РИА Новости]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет участвовать в саммите ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске. Об этом он заявил в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, его слова передает пресс-служба правительства Армении.
Политический психолог и доцент-практик Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин рассказал, указывают ли решения Пашиняна на скорый выход страны из ОДКБ.
«Премьер — это не весь армянский народ. Интересы, которые он порой озвучивает, не всегда связаны с интересами Армении. Тем не менее ранее он заявлял, что вступление в НАТО Армении не рассматривается ни одной из сторон, речь идет лишь о тактических союзах», — пояснил Вафин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению эксперта, публичное поведение Пашиняна — это продуманный пиар-ход.
«Тактические союзы с НАТО — это тоже пиар-ход, который показывает, что премьер заинтересован в вестернизации Армении. Аналогичная ситуация с ОДКБ. Сама по себе Армения выходить из состава ОДКБ не будет. Вопрос только в том, насколько приемлем подобный пиар как для армян, так и для России — стратегического партнера страны», — заключил собеседник издания.
Ранее Дмитрий Песков высказался об отсутствии Пашиняна на саммите ОДКБ.