«Талибан» исключили из списка террористических организаций

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан», сообщил РБК. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

В Генпрокуратуре «Ленте.ру» также подтвердили, что движение «Талибан» с 17 апреля 2025 года исключено их списка террористических организаций.

Таким образом, это решение делает «Талибан» первой организацией, исключенной из списка террористических после поправок к закону «О противодействии терроризму», принятых в РФ в 2024 году. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

«Талибан» был включен в список террористических организаций в России в 2003 году. Тогда Верховный суд обосновывал этот запрет тем, что движение поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями на территории Чечни и использует террористические методы в деятельности.

В 2021 году «Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане после выхода с территории страны ВС США, и провозгласил создание «Исламского Эмирата Афганистан».

Россия выдвинула ряд политических требований к «Талибану», среди которых — инклюзивность государственной власти и соблюдение базовых прав человека, включая права женщин и меньшинств.

Несмотря на прежние ограничения, политические контакты российских официальных лиц с представителями «Талибана» продолжаются. Так, в мае 2024 года Министерство иностранных дел (МИД) РФ и Министерство юстиции РФ доложили президенту Владимиру Путину о целесообразности исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций.

Следует отметить, что в 2023 году «Талибан» был исключен из списка террористических организаций в Казахстане. В сентябре 2024 года Генпрокуратура Киргизии также обновила реестр террористических организаций, исключив оттуда талибов.

Несмотря на это, движение «Талибан» считается террористическим в Канаде, Турции и Таджикистане, а также находится под санкциями ООН за свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске прошел урок мужества с участием ветерана Афганской войны Сергея Тестова.