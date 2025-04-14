В Наро-Фоминске прошел урок мужества от ветерана Афганской войны

Председатель Совета ветеранов Наро-Фоминского округа, участник Афганского конфликта, награжденный орденом Красной Звезды, Сергей Тестов провел урок мужества, посвященный памяти героев, погибших в различных войнах. Об этом сообщает 360.ru.

Мероприятие состоялось у мемориала «Черный тюльпан», установленного в 1991 году в честь воинов, павших в Афганистане. Ветеран рассказал участникам о своей службе в Афганистане, героических сражениях Великой Отечественной войны на подступах к Москве, а также об обороне Наро-Фоминска.

«К сожалению, уходят ветераны Великой Отечественной войны, в Наро-Фоминске осталось 732 ветерана, а непосредственных участников боевых действий осталось 12. Три из них перевалили столетний рубеж», — отметил Тестов.

В рамках мероприятия участники также почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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