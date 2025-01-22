Талибы отказались вернуть США их военный арсенал
Bloomberg: талибы отвергли призыв Трампа вернуть оружие США стоимостью $7 млрд
Фото: [flickr.com]
Движение «Талибан»* отклонило призыв президента США Дональда Трампа вернуть американское оружие, стоимость которого составляет $7 млрд, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
Согласно информации агентства, представители движения полагают, что Соединенные Штаты не только должны оставить захваченное вооружение, но и дополнительно предоставить более современные инструменты для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*.
Во время митинга 19 января Трамп заявил, что прекратит любую финансовую помощь Афганистану в случае, если талибы не вернут американское вооружение и технику. Это оборудование было захвачено в 2021 году, когда американские войска вывели свои силы из Афганистана по окончании более чем двадцатилетнего присутствия в стране.
Ранее сообщалось, что власти Афганистана ввели запрет на изображения животных в двух провинциях.
*признаны в РФ террористическими и запрещены.