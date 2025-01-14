Афганские журналисты возмутились новому запрету для СМИ

В провинциях Панджшир и Дайкунди Афганистана ввели новые ограничения для прессы и книжных издательств. Согласно вступившей в силу норме закона о нравственности, теперь СМИ в двух регионах запрещено публиковать изображения живых существ, пишет Hast-e Sobh.

Показывать животных на телевидении в Афганистане нельзя. Теперь этот запрет распространился и на печать, пока в двух провинциях страны. Источник Hast-e Sobh отметил, что правило постепенно введут во всех провинциях Афганистана.

Новый запрет аргументировали нормой, заложенной в статье 17 закона о поощрении добродетели и предотвращения порока, или закона о нравственности. Однако журналистское сообщество не согласно с переменами, так как для деятельности СМИ в целом стали устанавливать все больше цензуры и жестких рамок. Это все наряду с тем, что многие издания ликвидировали, а на афганских журналистов оказывают давление.

«Журналисты предупреждают, что если эту деградирующую ситуацию не остановить, то в скором времени голоса СМИ будут полностью заглушены, а медиаиндустрия страны рухнет ужаснейшим образом», — отмечается в материале (цитата по РИА Новости).

Обозреватели Hast-e Sobh не остались в стороне от возмущенных и также призвали медиасообщество и международные организации бунтовать против очередных жестких требований властей Афганистана.

Ранее Tolo news сообщал, что Афганистан намерен строить дома, чтобы в окнах не видели женщин.