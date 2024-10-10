Танк Т-72БЗМ, одержавший победу в танковом биатлоне, вышел из боя невредимым

Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным «Зубр».

Он отметил, что экипаж танка нанес поражение противнику и вышел из боя невредимым. По словам «Зубра», боевая машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет (ПТУР), повредив три гусеничных катка и место посадки механика-водителя.

По словам военного, украинский дрон-камикадзе прожег башню и вышел через борт, разбил триплекс (средство наблюдения), но его бойцы восстанавливали его на ходу. Также вовремя сработал противопожарный баллон, предотвратив взрыв боекомплекта.

«Зубр» добавил, что ранее Т-72БЗМ являлся участником танкового биатлона, в котором одерживал победы. По словам военнослужащего, много попаданий пришлось по «мангалу» — дополнительному средству защиты от беспилотников.

Несмотря на многочисленные повреждения, танк остался на ходу и выполнил задачу, вернувшись из боя. Т-72БЗМ спас экипаж и самого механика-водителя.

Танковый биатлон представляет собой соревнования, проводимые для военных танковых экипажей, в рамках которого они соревнуются в различных заданиях на танке, демонстрируя свои навыки управления, стрельбы и взаимодействия в боевой обстановке. Основная цель танкового биатлона — проверить уровень подготовленности танковых экипажей и повысить их боевую готовность.

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