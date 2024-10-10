Средства ПВО РФ за ночь уничтожили 92 БПЛА

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 92 украинских беспилотников в небе над российскими регионами за ночь.

Отмечается, что в ликвидации вражеских объектов участвовали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно опубликованным данным, дроны ликвидировали над Краснодарским краем (47 БПЛА), Курской областью (12 БПЛА), Ростовской областью (10 БПЛА), Брянской областью (4 БПЛА), Белгородской областью и в Крыму (по два БПЛА), Воронежской областью (один БПЛА). Кроме того, еще 15 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых над российскими регионами беспилотниках. Так, в среду, 10 октября, оборонное ведомство сообщило о 47 сбитых БПЛА над Россией.

Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Красов сообщил, что Россия готовит ответ на удары Украины по территории страны дальнобойным оружием моря.