ТАСС: главы МИД НАТО на последней в 2024 году встрече обсудят применение «Орешника»

На заключительной в этом году встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе ключевыми темами станут использование Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и его влияние на ситуацию на Украине, поставки вооружения Киеву и безопасность евроатлантического региона. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в дипломатических кругах Брюсселя.

Министры обсудят новый ракетный комплекс России с точки зрения поддержки Украины и поставок систем ПВО, а также в контексте угроз, которые он представляет для стран альянса.

Штаб-квартира НАТО пока не делала официальных заявлений по данному вопросу. Эта встреча станет первой за несколько десятилетий, где не будет заранее определенной повестки дня.

На протяжении последних 20 лет в НАТО существовала устойчивая практика, согласно которой генеральный секретарь или высокопрофильные представители альянса проводили брифинг для СМИ за день или два до встречи.

Это первое собрание, организованное Марком Рютте в качестве генсека НАТО, и брифинг пройдет всего за два часа до начала встречи.

Ранее сообщалось, что Остин и Умеров по телефону обсудили удар России «Орешником» по «Южмашу».