ТАСС: Израиль получил от ХАМАС обещанный список заложников

Список заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС в рамках сделки по прекращению огня с 19 января, получен «несколько минут назад», заявил в беседе с ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что прекращение огня в секторе Газа не будет объявлено до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Позже эту информацию подтвердили представители военного руководства ЦАХАЛ.

По информации радио Kan, полученной от израильского источника, список уже передан, и в ближайшее время Израиль его получит.

19 января глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание армии (ЦАХАЛ) продолжать боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не предоставит информацию о том, какие заложники будут освобождены. В связи с отсутствием сведений о заложниках армия обороны Израиля начала наносить удары по позициям боевиков в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, израильские военные самолёты атакуют цели в центральной и северной частях сектора Газа.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera передал, что израильские военные начали покидать Рафах на юге Газы.