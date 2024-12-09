ТАСС: сирийская оппозиция контролирует провинцию, где находятся военные базы РФ

Сирийская провинция Латакия, в которой расположены две российские военные базы, оказалась под полным контролем вооруженной оппозиции. Об этом сообщил ТАСС.

Журналистам сообщили, что вся территория Латакии перешла под контроль вооруженных формирований, оппозиционных Асаду. При этом боевики не стали нарушать пределов российских военных баз.

«Оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз», — указал местный источник.

Базы России в Тартусе и Хмеймиме продолжают жить своей обычной жизнью. Даже во время захода в населенные пункты боевики никак не угрожали им. Тем не менее, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков уже заявил, что на данный момент вопрос о том, сохранятся ли эти базы в Сирии, является преждевременным. Эта тема будет обсуждаться с теми людьми, которые придут к власти. Сейчас же на сирийской территории наступило время нестабильной обстановки.

Ранее сообщалось, что над сирийским посольством в Москве был установлен флаг оппозиции. Его водрузили еще вечером в воскресенье, 8 декабря.