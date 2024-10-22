ТАСС: устроившая бунт бригада ВСУ была переброшена в Курскую область

Российские силовые структуры сообщили о переброске украинских военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны в Курскую область, сообщил ТАСС.

Информацию об этом ранее опубликовала испанская газета El País, ссылаясь на источники среди украинских военных.

Военнослужащих перебросили на курское направление в ответ на инцидент, случившийся под Курахово в ДНР. Там солдаты 116-й бригады устроили бунт. Командование ВСУ таким образом решило наказать военных.

Анонимный собеседник агентства отметил, что украинское командование пытается исправить ситуацию, привлекая к проведению операций деморализованных солдат.

6 августа 2024 года ВСУ пересекли границу с Россией и начали боевые действия в Курской области. В ходе этой операции ВСУ заняли несколько десятков населенных пунктов, включая город Суджу. К середине августа украинские военные установили контроль над территорией Курской области площадью примерно 1 тыс. кв. км.

На данный момент ВС РФ освободили от ВСУ большую часть российского региона. Операция по вытеснению врага продолжается.

Ранее сообщалось, что снайпер ВСУ заснул в засаде под Курском и попал в плен.