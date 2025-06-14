Тегеран изучает возможность закрытия Ормузского пролива

В Тегеране всерьёз рассматривают вариант с полным перекрытием Ормузского пролива в ответ на агрессивные действия Израиля. Об этом сообщил депутат иранского парламента Ирана Исмаил Коусари в интервью агентству Rokna.

Вопрос о блокировке Ормузского пролива в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Иран готов принять окончательное решение по этому вопросу, подчеркнул собеседник журналистов.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не видят смысла в переговорах с Соединёнными Штатами, пока Израиль продолжает агрессивные действия.

Важно подчеркнуть, что этот пролив играет ключевую роль в транспортировке нефти с Ближнего Востока на мировые рынки. Если он будет закрыт, это немедленно приведёт к резкому и неконтролируемому росту цен на нефть.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.