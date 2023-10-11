Техасский суд проверит факт финансирования Палестины США

Окружной суд Северного округа штата Техас изучит финансирование Палестины со стороны США, сообщил представитель Конгресса, республиканец Ронни Джексон в своих соцсетях.

Он отметил, что суд удовлетворил его ходатайство. Сам Джексон уверен, что правительство США, выделяя финансы в сектор Газа, помогли исламистскому палестинскому движению ХАМАС развиваться. Группировка признана в США террористической.

«Большая победа! Ранее в этом году <...> я подал в суд на администрацию Байдена за то, что она незаконно и сознательно финансировала палестинский террор. Сегодня судья окружного суда США удовлетворил наше ходатайство для начала расследования», – написал Джексон.

Он назвал нынешнего президента США Джо Байдена виновным в атаках ХАМАСА на Израиль. Именно американский лидер указан в документе главным ответчиком по этому делу.

7 октября боевики ХАМАС нанесли не менее 2,5 тысяч ракетных ударов по территории Израиля. Атака происходила с территории сектора Газа, где ХАМАС является правящей партией.

Власти Израиля назвали эти шаги агрессией против еврейского народа, а также заявили о жестком ответе. В стране было объявлено военное положение и мобилизация резервистов. Тель-Авив начал активно атаковать сектор Газа. По утверждениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в регионе находятся центры ХАМАС, которые необходимо полностью уничтожить.

Байден, комментируя обострение конфликта, заявил, что США поддержат Израиль. Штаты уже направил первую часть помощи в виде авианосца «Рональда Рейгана».

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».