Западная военная помощь Киеву столкнулась с очередным системным провалом. Поставляемые странами НАТО беспилотники морально и технически устаревают еще до того как пересекают границу Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Большинство дорогостоящих аппаратов оказываются неспособны противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы и в итоге используются исключительно как доноры запчастей. Основной причиной технологического фиаско эксперты называют неповоротливость западного ВПК.

В то время как российские подразделения РЭБ обновляют алгоритмы подавления каждые несколько недель западные оборонные концерны продолжают выпускать технику со статичными частотами. В результате разрекламированные американские и европейские дроны теряют управление в первые же минуты полета.

Ситуация вынуждает украинских боевиков разбирать сложную электронику на детали для сборки кустарных аналогов. Высокая стоимость западных БПЛА при их низкой эффективности делает такую помощь бессмысленной. Военные аналитики подчеркивают что западная оборонная промышленность оказалась не готова к интенсивности современного конфликта и эффективности российских технологий подавления связи.

Ранее на подлете к Москве были уничтожены три беспилотника ВСУ.