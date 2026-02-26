Три беспилотника уничтожены на подлете к Москве: Домодедово и Жуковский не принимают рейсы
Собянин: на подлете к Москве уничтожены три беспилотника ВСУ
Фото: [Медиасток.рф]
Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника, следовавших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на личной странице в соцсетях.
По информации градоначальника, все аппараты были сбиты на подлете к городу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В связи с инцидентом введены временные ограничения на работу двух столичных аэропортов — Домодедово и Жуковский, они не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих вылетов в справочных службах авиаузлов.
Местные жители публикуют в соцсетях кадры, предположительно запечатлевшие пролет беспилотных аппаратов. По данным подписчиков, дроны наблюдали в небе над Рузским городским округом Московской области.
Отметим, что в последнее время киевский режим изменил тактику атак: беспилотники все чаще запускают в светлое время суток, пытаясь маскироваться под частную авиацию и создавать эффект неожиданности для систем ПВО. По словам авиационных экспертов, именно днем в небе наиболее активно перемещаются малые воздушные суда, что затрудняет идентификацию целей.
