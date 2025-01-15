В Британии предупредили об опасности размещения войск ЕС на Украине

Если Евросоюз разместит своих военнослужащих на украинской территории, то это чревато провокацией конфликта между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил Самуэль Чарап, аналитик из Великобритании. Его мнение привело издание Financial Times.

Эксперт считает, что идея команды Трампа о том, что Украина может получить материальные гарантии от Запада в виде размещения войск ЕС на своей территории, чревата неприятными последствиями. Обычно миротворцы формируются такими организациями, как ООН, и большое внимание уделяется их нейтральности. В то же время европейские военные не смогут быть беспристрастными, поэтому абсолютно не годятся на такую роль.

Чарап добавил, что тем, кто будет выполнять миротворческую миссию на Украине, надо сразу будет быть готовым воевать с РФ, если та возобновит боевые действия. Это стоит понимать руководству европейских государств. США также могут быть втянуты в такую войну, поскольку сложно представить, что они останутся в стороне от нового конфликта. Тем более, что Москва не поддержит идею о том, что войска НАТО появятся на Украине. Она неоднократно предупреждала всех о такой позиции.

Ранее кандидат в госсекретари США Рубио заявил, что в Америке долгое время поддерживали опасную идею об установлении мирового либерального порядка. Внешнюю политику в данном направлении ставили превыше национальных интересов, и это было ошибкой. Эту идею, по его мнению, надо менять на гораздо более прагматичную.