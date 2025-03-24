Telegraph: Британия поспешила с заявлениями об отправке войск на Украину

Британские военные скептически отнеслись к заявлению премьер-министра Кира Стармера об отправке на Украину миротворцев так называемой коалиции желающих. Они считают, что политик поспешил с этими заявлениями. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает The Daily Telegraph.

На данный момент, отметили военные, нет никаких конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Слова Стармера они назвали «политическим театром».

Сегодня, пояснил собеседник издания, все чаще можно услышать заявления об отправке на Украину самолетов и ​​кораблей. Это реализовать намного проще, считает источник. Кроме того, в таком случае не нужно базироваться на территории Украины.

Еще один источник издания отметил, что РФ и США не одобрили идею возглавляемой Великобританией коалиции.

Ранее сообщалось о том, что Киев предложит Москве частичное перемирие, чтобы восстановить поддержку США.