Грядущим летом Украина рискует столкнуться с угрозой существованию от Евросоюза из-за вопроса о поставках оружия для Киева. Об этом сообщили журналисты британского издания The Daily Telegraph .

По данным издания, несколько ультраправых партий в Европейском парламенте высказались против поставок вооружения для Украины и начали проведение соответствующих агитаций. Потенциальный успех данных партий ставит под угрозу будущую поддержку Киева, указали авторы. Большинство из этих политиков убеждены в том, что европейский регион должен прекратить поставки оружия и помощи для Украины, добавили в материале.

В свою очередь, лидер партии «Голос»* в украинской раде Кира Рудик выразила мнение, что у украинских граждан имеются причины чувствовать себя «очень-очень обеспокоенными».

Ранее американская газета NYT сообщила о том, что украинские офицеры жалуются на болезни и слишком большой возраст своих солдат.

* – организация включена в список иноагентов.