Telegraph: на стороне ВСУ воюют исламисты

Исламист, принимающий участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, подозревается в убийстве наемника из Британии Дэниела Берка. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на информацию следователей.

Журналисты уточнили, что Берк пропал в Запорожье в 2023 году. Осенью того же года власти Украины заявили об обнаружении тела наемника. Сообщается, что главным подозреваемым по делу выступает исламист Абдельфетах Нурин – гражданин Австралии и Алжира. Издание подчеркнула, что подозреваемый, как и Берк, воевал на стороне ВСУ.

Берк прибыл на Украину в 2022 году, и по итогу был убит выстрелами, произведенными сзади, в голову и шею. Нурин заявил, что «причастен к стрельбе», но назвал произошедшее «несчастным случаем». В данный момент местонахождение подозреваемого неизвестно.

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