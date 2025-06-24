По информации, опубликованной в британской газете Telegraph, Североатлантический альянс возводит «железный занавес» на границе с Российской Федерацией.

Пять государств-членов Североатлантического альянса — Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия — намерены установить минные поля в приграничных с Россией районах, чтобы создать своего рода «новую линию обороны».

Его границы будут простираться от Лапландии, расположенной на севере Финляндии, до Люблинского воеводства, находящегося на востоке Польши.

В случае необходимости страны НАТО, имеющие общую границу с Россией, могут установить миллионы мин в приграничных районах, где преобладают хвойные и лиственные леса.

Ранее сообщалось, что семья из Эстонии сбежала в Россию из-за травли русскоязычных.