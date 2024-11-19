Семья из Эстонии сбежала в Россию из-за травли русскоязычных

Преподаватель из Эстонии Елена Наталова переехала с семьей в Россию, так как постоянно она и ее близкие подвергались травле из-за русского языка. Историю бывших прибалтов осветил канал RT .

Собеседница рассказала, что работала в школе в Таллине преподавателем французского и эстонского языков. Ее коллеги в открытую заявляли, что «ненавидят русских». С 2022 года многие из сотрудников учреждения не здоровались с Наталовой, зная о ее корнях. Ей постоянно меняли на столе французский флаг, отвечающий ее предмету, на украинский.

Нелестно о русских высказывался и преподаватель истории. Он вовсе призывал снести православный собор Александра Невского в Таллине. Отношение к Елене портилось с каждым месяцем.

По словам Наталовой, ее знакомую, тоже преподавателя, заставляли надевать сине-желтую ленточку. Вскоре женщину уволили.

«Она не русская по национальности, но всецело на стороне правды и против фашизма. Ей поставили условие — либо носишь ленточку и поддерживаешь Украину, либо остаешься без работы», — сказала собеседница RT.

Елена отметила, что не лучше обстановка и в детсадах: многие дети не знают эстонского, но на русском языке с ними никто не разговаривает, так как это запрещено.

Сейчас Наталова и ее семья живут в России, где чувствуют себя намного свободнее.

Ранее сообщалось, что в России запустили проект для иностранцев, переехавших в РФ.