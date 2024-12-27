Генсек НАТО Рютте заявил о намерении альянса усилить присутствие на Балтике
Рютте: НАТО планирует усилить свое присутствие на Балтике
Фото: [flickr.com]
Северо-Атлантический блок усилит свое присутствие в Балтийском море. Такое заявление сделал в социальной сети Х генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Поводом для усиления своих сил в акватории Балтийского моря в альянсе сочли повреждение энергокабеля, который связывает Финляндию и Эстонию.
«НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», — указал Рютте.
Такое заявление им было сделано по итогам общения с Александром Стуббом, финским президентом. Рютте и Стубб также обсудили расследование данного ЧП.
Ранее уже сообщалось о повреждении одного из двух кабелей, с помощью которого в Эстонию подается электроэнергия из Финляндии. Эстонские власти утверждают, что энергобезопасности их страны ничего не угрожает, поскольку будут задействованы резервные мощности.