Telegraph назвала Залужного шутником в глазах общественности

На Западе шепчутся о том, что Залужный затмевал Зеленского, чем и вызвал его недоверие и некоторые опасения. Главнокомандующий мог поспорить с украинским президентом и являлся одним из немногих, кто гнул свою линию. Однако на этом, как пишут британцы, его преимущества кончились.

«Те, кто знает генерала Валерия Залужного, иногда шутит, что военное руководство Украины состоит не из одного комика, а из двух. Как и Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками известен как шутник. В доармейское время он даже мечтал стать профессиональным комиком», — пишет газета.

Валерия Залужного не отправили в отставку полностью, а предложили остаться в команде. Зеленский обсудил перед этим обновление руководства ВСУ и принял к сведению мнение Залужного. Тем же вечером, 8 февраля, Зеленский выбрал главнокомандующего сухопутными войсками: им стал Александр Сырский.