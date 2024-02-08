Новым главнокомандующим украинской армии стал Александр Сырской

В своем обращении Зеленский заявил, что руководство украинскими войсками переходит в руки нового командира генерал-полковника Сырского. Киевский лидер отметил, что переговорил с командирами разных звеньев, бригадными генералами и полковниками, всеми, кого планируется назначить на руководящие посты в армии Украины. Он подчеркнул, что всем им предстоит служить под началом нового опытного главнокомандующего.

При этом официального указа о назначении нового командира украинской армии на сайте офиса Зеленского до сих пор нет.

Сообщается, что Залужному, занимавшему должность до недавних пор, президент предложил остаться в структуре. По словам Залужного, на встрече с Зеленским обсуждались варианты изменения стратегии украинской армии, он признал, что в 2024 году перед украинскими войсками будут стоять гораздо более сложные задачи.