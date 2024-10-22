Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, что Запад не сможет реализовать свои планы по изоляции России на международной арене. Так заявил колумнист газеты The Daily Telegraph Филип Джонстон.

Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС собрал лидеров около 20 государств. Как отметил Джонстон, это настоящая дипломатическая победа России и президента Владимира Путина.

Журналист подчеркнул, что саммит стал особенно полезным с точки зрения баланса сил в мире и создания многополярного мира на фоне действий США. Участники международного события обсудили общую платежную систему, взаимодействие стран по экономическим вопросам в условиях санкций и многое другое. Все это в очередной раз доказало, что планы Запада по изоляции РФ провалились.

Ранее сообщалось, что Евросоюзу и США стало тяжелее поддерживать Украину.