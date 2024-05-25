Столтенберг отказался назвать даже приблизительный сроки вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с изданием Economist посетовал, что даже в ближайшей перспективе не может сказать, когда Украина станет частью НАТО.

По его словам, возможность вступления Украины в Альянс продолжает оставаться пока "отдаленной". В то же время Столтенберг подчеркнул, для стран-членов Альянса принципиально, чтобы все силовые и оборонные ведомства Украины соответствовали стандартам военного блока.

«Даже если все сложится для Украины, она может не стать членом НАТО еще многие годы», — отмечается в публикации издания.

Ранее Столтенберг призвал снять ограничения на удары западным оружием по объектам в России.