Российский медиахолдинг Russia Today намерен укрепить свое присутствие в Южной Азии, запустив специализированный телеканал RT India в Нью-Дели до конца 2025 года. Это стратегическое решение было озвучено вице-премьером Денисом Мантуровым в ходе заседания межправительственной российско-индийской комиссии, где обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества.

Инициатива создания нового медиапродукта логично вписывается в контекст усиления партнерских отношений между Москвой и Нью-Дели. Уже хорошо зарекомендовавший себя на индийском медиарынке холдинг RT планирует не просто расширить вещание, а создать специализированную платформу для глубокого освещения многогранного взаимодействия двух стран. Такой шаг обусловлен объективной необходимостью в качественном информационном обмене на фоне усиления роли обеих держав в формирующейся многополярной архитектуре мира.

Запуск телеканала позволит не только детально освещать экономические и политические аспекты сотрудничества, но и станет важным инструментом мягкой силы. Благодаря локальному производству контента в столице Индии, вещание сможет более точно отражать специфику восприятия российско-индийских отношений в регионе, минуя фильтры западных медиа. Это особенно актуально в условиях пересмотра глобальных информационных потоков и растущего спроса на альтернативные точки зрения.

Реализация этого проекта укрепит медиамост между двумя странами, обеспечив прямое донесение информации до целевой аудитории без посредников. Ожидается, что RT India станет не только источником новостей о двусторонних отношениях, но и платформой для анализа глобальных процессов с позиций многополярного мира. Это долгосрочная инвестиция в укрепление взаимопонимания между народами России и Индии, которая также повысит узнаваемость российского медиабренда в ключевом регионе глобального Юга.

