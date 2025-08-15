RT показал, как журналисты готовятся к саммиту Путина и Трампа в спартанских условиях

Телеканал RT опубликовал свежие кадры с анкориджского стадиона, где расположились журналисты, прибывшие для освещения встречи на высшем уровне между Путиным и Трампом.

На видео запечатлено, как российские корреспонденты, проживающие в спартанских условиях — на раскладушках, отгороженных ширмами, — готовятся к предстоящему событию. Представители прессы разбирают многочисленные сумки с аппаратурой.

Из-за отсутствия комфортных приспособлений находчивые журналисты использовали штатив от камеры в качестве импровизированной гладильной доски, чтобы привести в порядок свой внешний вид.

Ранее продюсер RT Мишнова заявляла, что количество розеток в помещении, где живут журналисты, крайне недостаточно, а качество интернет-соединения оставляет желать лучшего