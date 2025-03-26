Телеведущему Соловьеву заочно предъявили обвинение на Украине по пяти статьям УК
СБУ предъявила обвинение ведущему Соловьеву за призывы освободить новые регионы
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Телеведущему ВГТРК, российскому журналисту Владимиру Соловьеву СБУ предъявила заочное обвинение. Об этом пишет РИА Новости.
Стало известно, что Соловьева обвиняют в том, что он призывает к освобождению от ВСУ четырех российских регионов, а также в популяризации спецоперации. В отношении Соловьева возбудили уголовные дела по пяти статьям УК Украины, в том числе из-за посягательства на территориальную целостность страны и из-за действий, призывающих к смене конституционного строя или же к захвату власти.
Ранее стало известно, что телеведущий Владимир Соловьев помог жителю Опыта, что в Воронежской области, восстановить дом после атаки украинского БПЛА — сообщается, что в момент ЧП мужчина смотрел программу Соловьева.