Телеведущему Соловьеву заочно предъявили обвинение на Украине по пяти статьям УК

Стало известно, что Соловьева обвиняют в том, что он призывает к освобождению от ВСУ четырех российских регионов, а также в популяризации спецоперации. В отношении Соловьева возбудили уголовные дела по пяти статьям УК Украины, в том числе из-за посягательства на территориальную целостность страны и из-за действий, призывающих к смене конституционного строя или же к захвату власти.

Ранее стало известно, что телеведущий Владимир Соловьев помог жителю Опыта, что в Воронежской области, восстановить дом после атаки украинского БПЛА — сообщается, что в момент ЧП мужчина смотрел программу Соловьева.