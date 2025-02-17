Известный британский телеведущий Джереми Кларксон выразил мнение, что в качестве премьер-министра Великобритании он предпочел бы видеть не нынешнего главу правительства Кира Стармера, а президента России Владимира Путина или других мировых руководителей.

В своей авторской колонке для The Sunday Times он выразил обеспокоенность тем, что при нынешнем премьер-министре Британия стремительно теряет позиции и движется к кризису.

«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже (Владимир. — Прим. ред.) Путин», — написал он.

Карлсон подчеркнул, что готов поприветствовать любого из перечисленных мировых лидеров с распростертыми объятиями, если они сменят ненавистного ему Стармера на Даунинг-стрит, 10.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в своей статье для газеты Telegraph заявил, что в случае необходимости Великобритания готова направить свои войска на Украину, чтобы обеспечить ее безопасность.