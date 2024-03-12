Телеведущий Киселев анонсировал большое интервью Путина 13 марта

Журналист Дмитрий Киселев сообщил о скором выходе большого интервью российского президента Владимира Путина для федерального телевизионного канала «Россия 1» и информагентства РИА Новости. Киселев также уточнил цели скорой беседы с лидером, передает РИА Новости .

Как рассказал телеведущий, в рамках данного интервью Путин собирается оценить новые угрозы от государств Запада и расставить все точки над i. Данный материал выступит в качестве дополнения к недавнему посланию президента Федеральному Собранию, подчеркнул Киселев.

Он уточнил, что после речи Путина возникло большое количество новых вопросов и западных угроз, которые нуждаются в актуальной оценке главы государства.

Накануне президент Путин выразил благодарность бойцам, принявшим участие в СВО.