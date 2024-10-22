Telex: США предупредили Венгрию о нависшей вооруженной угрозе 23 октября

Спецслужбы США передали венгерским властям информацию о потенциальной угрозе накануне важной для страны даты — годовщины восстания 1956 года. Об этом сообщило издание Telex со ссылкой на венгерское правительство.

По сообщению американских источников, существует риск того, что злоумышленники могут попытаться осуществить атаки на «охраняемые лица» 23 октября.

Согласно полученным данным, предполагаемыми организаторами возможных незаконных действий является группа молодежи, которая, по информации американских спецслужб, уже приобрела оружие для реализации своих намерений. Однако детали о конкретных планах злоумышленников остаются нераскрытыми.

В ответ на угрозу венгерские службы и Контртеррористический центр принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. В Будапеште уже были задержаны шесть молодых людей, однако официальный источник не подтвердил наличие связи между ними и полученной от американских спецслужб информацией.

Власти Венгрии призывают граждан проявлять бдительность и внимательность, а также сообщать о любых подозрительных действиях.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что западные разведывательные службы исследуют ядерные возможности Украины.