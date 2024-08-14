Мирошник: из-за атак на Курскую область тема мирных переговоров надолго отложена

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что теперь Москва не скоро вернется к обсуждению возможности мирных переговоров с Киевом, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

В связи с атакой на Курскую область Россия не готова обсуждать сейчас возможность мирных переговоров с Украиной. Более того, они оказались отложены очень надолго.

Атака приграничных территорий России началась в 5:30 утра 6 августа. Согласно плану украинского командования, к 11 августа ВСУ должны были захватить АЭС в Курчатове и начать переговоры с Кремлем в ультимативной форме.

Ранее сообщалось, что 13 августа Байден впервые высказался по поводу ситуации в Курской области, назвав ее «настоящей дилеммой».